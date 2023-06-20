Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 13:18
Twitter'da uzman bir mutemet vardı?
Twitter'da maaşlarla, maaş zam oranları ile ilgili sağlam analizler yapan adını unuttum bulamıyorum yardımcı olur musunuz.?

tekgöz
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 13:37

Uzman mutemet ( Sedat Atlas) olabilir.


Rafaello
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:38
Teşekkür ediyorum. Aradığım kişi bu idi
tekgöz, 23 dk. önce

Uzman mutemet ( Sedat Atlas) olabilir.

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