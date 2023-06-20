Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 13:40
Memursen Türkiş Kadar Olamadı
Memursen türk iş sendikası kadar olamadı türk iş asgari ücret konusunda gayreti istediğini alışı karşısında memurlar için memursen aynı başarıyı gösteremiyor

feridunemeksiz
Şef
20 Haziran 2023 13:42
Temmuz 15 de 16.000 TL verirler memura bunu kazanım diye tüm aklına gelecek mecralardan marifet gibi duyururlar

sphinx80
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:43
Türk iş başkanına helal olsun adam istediğini alıyor
Toplam 2 mesaj

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