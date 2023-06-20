Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 13:43
Türk iş başkanına Helal Olsun
Adama helal olsun istediğini alıyor memur sen de olana razı gelip çıkıyor ve bir açıklama şuana kadar yok

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?İşçiye Temmuzda yüzde 15+enflasyon farkıArkadaşlar 2024 görüşmelerinde sıfır zam denmeli ve tek bir istek istenmesi gerek GREV hakkiMemur sen...Mesai 4 güne mi iniyor? Cuma resmi tatil mi?fox haberdeki haberin amacı sizce nedir?Asgari ücrete %35 "ara" zam :)11.800 en düşük memur maaşı. Asgari ücret 11.402

Sözlük

muson asyası 1 İyi ki. 3 kadınlar ne ister adlı soru 2 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 4 naci görür 3 hissedilen 3 faseta 1 insan 2 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 2 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 1

Son Haberler

MEB zorunlu hizmet affı sonrası 3 yıl şartını esnetecek mi?Kreşte çocuğu düşen anne hukuk mücadelesi başlattıMİT mavi kategoride yer alan teröristi etkisiz hale getirdiBahçeli'den AYM'ye 'HDP' tepkisi: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazımDiyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir