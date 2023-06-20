Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 13:51
Samsun
Samsun istihdam yerleri açıklandı hangi ilçelere atandınız

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan iller6 ayda polis yetiştirmekŞehir dışına çıkma hk.2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminEn düşük maaş 22000 bin olacaksa polis maaşı da 34000 bin olması lazımGörev başında uyuma? Temmuz Polis maaşı tahminim.İstihdam yerlerini açıklayan illerAfad fazla çalışma ücreti

Sözlük

oradan bakınca 1 makyavelizm 1 naci görür 3 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 2 tıksırmak 2 10 dakikaya oradayım yalanı 1 kadınlar ne ister adlı soru 2 faseta 1 En sevdiğiniz hayvan 5 dünya ablalar günü 2

Son Haberler

MEB zorunlu hizmet affı sonrası 3 yıl şartını esnetecek mi?Kreşte çocuğu düşen anne hukuk mücadelesi başlattıMİT mavi kategoride yer alan teröristi etkisiz hale getirdiBahçeli'den AYM'ye 'HDP' tepkisi: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazımDiyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir