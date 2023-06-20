Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 13:59
MUĞLADA NASIL GEÇİNİYORSUNUZ

İLLER ARASI TAYINDE MUĞLA YAZACAKTIM FAKAT KİRALAR COK ABARTILI 15-16 BİNDEN ASAĞI EV YOK SİZ NASIL GECINIYORSUNUZ


rmzn72
20 Haziran 2023 14:47

Geçinemiyoruz.


gonul_kara
Memur
20 Haziran 2023 15:09
Ama şuan çoğu yer bu sekilde

NURSE4545
20 Haziran 2023 15:13

DENİZLİDE KARR KILDIK ARTIK KAÇ YILLIK MEMURUM NAASIM 28 BİN OLSA DAHİ GEÇİNEMEYECEĞİM ÜZÜCÜ GERÇEK

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ckys bekleyenlerOrtaöğretim Tıbbi Sekreterlik Mezunlarına yapılan HaksızlıkTayin hakkım var mı2023 (Açıktan) Atama KurasıCkyse sonrası ayrilisizmir hemsireMutemet olan varmı?Tıbbi sekreter eczaneEş tayini çözüm seri gelin !Eşi Kitte Çalışıp Tayini Reddedilmesi

Sözlük

Love bombing 1 Bi molada yaşanan kaos 3 kahpe bizans 1 tıksırmak 2 şu an çalan şarkı 3 sevimli olmaya çalışmak 2 insan 2 dünya ablalar günü 4 kadınlar ne ister adlı soru 2 faseta 1

Son Haberler

Uşak'ta ekmek 7,5 TL olduİmamoğlu'ndan 'değişim' açıklaması: Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler varTikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltıİstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli olduKılıçdaroğlu: Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir