Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 14:05
Asgari ücret(2002 - 2023) - Öğretmen maaşı(2002 - 2023) karşılaştırması

Asgari ücret 2002 yılında 184 Türk Lirası olarak belirlenmiş.

Bugün yapılan güncelleme ile birlikte asgari ücret 11.402 Türk Lirası oldu.

Öğretmen maaşı 2002 yılında 470 Türk lirası olarak belirlenmiş.

Bugün öğretmen maaşı 12.480 Türk Lirası olarak görülüyor.

Asgari ücret 11402/184= ~62 kat artmış durumda.

Öğretmen maaşı 12480/470= ~27 kat artmış durumda.

Asgari ücrete uygulanan artışı öğretmen maaşına uyguladığımız zaman:

470x62=29 bin lira.

Hâlâ, temmuzda 22 bin alacaksın diyenler için bu hesabı koyuyorum. Lazım olur. :)


ahmetfethi34
Aday Memur
20 Haziran 2023 14:37

Aaa. Çok ayıp. Kudüs mü düşseydi? Biz TOGG diyoruz, siz soğan.!


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
20 Haziran 2023 14:46
Hesabini yaparken temmuz zammina göre yap cahal

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 14:49

Tayyip Erdoğan memurları ve öğretmenleri sevmiyor. Hatta nefret ediyor. Bunu kabulllenin artık.


hugo.almeida
Müsteşar
20 Haziran 2023 15:40

:) tebrik ederim. Ben de hangi çokbilmiş atlayacak diye merakla bekliyordum. Bu hesapta öğretmen temmuz maaşının bir değeri yok. Çünkü hesaba giren değerler: asgari ücret artış oranı ve 2002 yılı öğretmen maaşı. :)

Temmuz'da 29 bin lira alacaksam haklısın. Alacak mıyım?

İnternettin Hoca81, 1 saat önce
Hesabini yaparken temmuz zammina göre yap cahal

suverek
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 15:49

asgari ücrete yapılan zam çok yetersiz. ikinci bir husus Öğretmen maaşını zamla beraber bile komik

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