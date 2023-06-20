Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 14:08
Asgari Ücret 11.402 Saatlik Ücreti Polisin 2 Katı.

Kabaca hesapla haftada 40 saat çalışan asgari ücretliyle sıradan bir polis memurunun saatlik ücretleri arasında ortalama 2 kat fark açıldı.

Amaç nedir? Polisliği tamamen bitirmek mi?

En gelişmiş ülkelerde güvenliğe yatırım son derece yüksekken Türkiye gibi bir ülkede polisin, askerin açlık sınırında olması ne demektir?

Önceden polisin yaşamaya vakti yoktu, şimdi parası yok.

Bunun kölelik sisteminden ne farkı kaldı?


sagami
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 14:17

Kader


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
20 Haziran 2023 14:59
Bu hesaplama yanlış bir hesaplama daha memur maaşları belli olmadı. Siz asgari ücretlinin zamlı yeni maaşlarını dikkate alıyorsunuz memur maaşlarının zamsız halini dikkkate alıyorsunuz. Zira bu hesap doğru değil. Doğru hesap için lütfen memur maaşlarının zamlı hali belli olduktan sonra yapınız.

takla-atma
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 15:09
Polislik parası için yapılan bir meslek degildir. PROF.DR. SÜLÜMAN SOYLU

Karakartal5505
Aday Memur
20 Haziran 2023 15:12
Eskiden asgari ücretin 3 katıydı maaşımız. Beklesek nolcak sanki 34000 olacak
Gydm, 53 dk. önce
Bu hesaplama yanlış bir hesaplama daha memur maaşları belli olmadı. Siz asgari ücretlinin zamlı yeni maaşlarını dikkate alıyorsunuz memur maaşlarının zamsız halini dikkkate alıyorsunuz. Zira bu hesap doğru değil. Doğru hesap için lütfen memur maaşlarının zamlı hali belli olduktan sonra yapınız.
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