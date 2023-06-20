Asgari Ücret 11.402 Saatlik Ücreti Polisin 2 Katı.

Bu hesaplama yanlış bir hesaplama daha memur maaşları belli olmadı. Siz asgari ücretlinin zamlı yeni maaşlarını dikkate alıyorsunuz memur maaşlarının zamsız halini dikkkate alıyorsunuz. Zira bu hesap doğru değil. Doğru hesap için lütfen memur maaşlarının zamlı hali belli olduktan sonra yapınız.

Bu hesaplama yanlış bir hesaplama daha memur maaşları belli olmadı. Siz asgari ücretlinin zamlı yeni maaşlarını dikkate alıyorsunuz memur maaşlarının zamsız halini dikkkate alıyorsunuz. Zira bu hesap doğru değil. Doğru hesap için lütfen memur maaşlarının zamlı hali belli olduktan sonra yapınız.