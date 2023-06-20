Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 14:22
Kademeli emeklilik gelir mi

Bu konuda calisma var mi


feridunemeksiz
Şef
20 Haziran 2023 15:01
Gelmez

ferdaogretmen
Memur
20 Haziran 2023 15:15

Niye gelmesin


kabusx
Memur
20 Haziran 2023 15:32

EMADDER , EMAD , EMEŞAD gibi dernekler var bu konu ile uğraşıyorlar

Toplam 3 mesaj

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