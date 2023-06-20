Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 14:31
Tercih yapabilirmiyim
Toplu kadroya gecirilenlerdenim diyelim saglik bakanligi alım yapacak sözleşmeli,tercih yaptım çıktı diyelim kadrolu pozisyonundan istifa edip sözleşmeli atandigim yere gidebilirmiyim.Kadrolu olali bir yıl olmadı bir sorun olurmu.

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