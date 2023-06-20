Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 14:32
Bilginize muhtacım

Değerli abilerim ablalarım bilginize muhtacım. Yeni mezunum isteğim dışı sıralamam da iyi olmasına rağmen ankaraya daireye çekildim. Hiç bir mazaretim yok istanbula geçmek istiyorum nasıl bir yol izleyebilirim.


farukaydogan
20 Haziran 2023 15:01

Kendince geçerli olan mazeretin neyse Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile ilet.


hhmm123456
20 Haziran 2023 15:02

Şefim önemli olan konu şu bunun ihtimali mevcut mu ?

farukaydogan, 52 dk. önce

Kendince geçerli olan mazeretin neyse Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile ilet.


Kosovali7171
Memur
20 Haziran 2023 15:06
Kardeşim yeni olk atama en az bir yıl ordasin dediği gibi dilekçe yaz yada sevdiğin biri felan varsa çalışıyorsa eş durumundan gidersin yada sağlam torpilin varsa gidersin başka seçenek yok
hhmm123456, 51 dk. önce

Şefim önemli olan konu şu bunun ihtimali mevcut mu ?

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