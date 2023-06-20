Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 14:34
Engelli personel soruşturma ve tayin

Arkadaşlar fikir almak için yazıyorum görüşleriniz

İdari soruşturma geçirdim kınama aldım itiraz ettim reddedildi.(hizmet dışında devlet memur itibarını sarsacak davranış bulunmak)

Bu süreçte 1000 km öteye sürgün yedim aynı yerde çalışılması hükmünden

Yürütme durdurmalı itiraz ettim sendika temsilcisiyim ve %45 engelliyim.

Derken soruşturma özelinde bir de herhangi bir siyasi parti lehine ya da aleyhine fiilen faaliyette bulunmaktan kademe ilerlemesi yollamışlar ona da itiraz edeceğim.

Hakkım adli soruşturma açtılar mahkeme red verdi ben yapmadığımı savunmamda kanıtladım yapanlar benle sorunu olan kişiler.

Bilişim kimin yaptığını bulamayız dedi.

Soru şu engelli olmaksendika temsilcisi olmak ve bir suça iki ceza(son gelen ile üç oldu) verilemezden yürütme durdurma alma ihtimalim nedir

Bu kadar ceza adam öldürmedim öldürsem daha az alırdım herhalde

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