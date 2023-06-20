Yardımcı olursanız sevinirim

Hayırlı olsun sigorta durumu var tam olarak bilmiyorum ama 1 yol zorunlu galiba buna istinaden dilekçe ile gidebilirsin takdir personel dairenin.

Hayırlı olsun sigorta durumu var tam olarak bilmiyorum ama 1 yol zorunlu galiba buna istinaden dilekçe ile gidebilirsin takdir personel dairenin.