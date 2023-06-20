Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 14:49
Yardımcı olursanız sevinirim
3 yıldır evliyim eşim şuanda memleketimizde işyeri açacak açtıktan 1 yıl sonra tayin isteme hakkım oluyor mu bilgilendirirseniz sevinirim.

Alpayderler
Aday Memur
20 Haziran 2023 15:08
Hayırlı olsun sigorta durumu var tam olarak bilmiyorum ama 1 yol zorunlu galiba buna istinaden dilekçe ile gidebilirsin takdir personel dairenin.

Spoilerr
Aday Memur
20 Haziran 2023 15:45
Teşekkürler
Alpayderler, 45 dk. önce
Hayırlı olsun sigorta durumu var tam olarak bilmiyorum ama 1 yol zorunlu galiba buna istinaden dilekçe ile gidebilirsin takdir personel dairenin.
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