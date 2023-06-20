Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 14:54
Sözleşmeli Personellikten Kadrolu Başka İşe Geçmek

Ben 657, 4/B sözleşmeli personel olarak KGM'de göreve başladım. BOTAŞ'a da mühendis olarak başvurmuştum. Yalnız BOTAŞ biraz farklı, işçi statüsünde alım yapıyor. BOTAŞ'ı kazanırsam geçiş yapmam mümkün mü?


hsnd
Müsteşar
20 Haziran 2023 15:47
Farklı statüler arasında genelde bekleme süresi olmadan geçiş yapılabilmektedir.
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