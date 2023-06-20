Ev ve istihdam

Selamlar yeni gorev yerim antalya , bir ilcesınde evımiz var bunu istihdam formunda belırttım evimizin oldugu ilçeye istihdam edılebiliyormuyuz yoksa gecerli bir sebep degılmı bilgisi olan yazabilirse sevinirim

Selamlar yeni gorev yerim antalya , bir ilcesınde evımiz var bunu istihdam formunda belırttım evimizin oldugu ilçeye istihdam edılebiliyormuyuz yoksa gecerli bir sebep degılmı bilgisi olan yazabilirse sevinirim