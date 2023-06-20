Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 15:04
Eş durumu tayininde sağ.bak. personeli atanmadan önce evli ise 3+1 şartı aranmaz, 1 yıl sonra tayin

Acaba gerçekten öyle midir ?? bilen varsa yardımcı olabilir mi? 45 a ya göre 3+1 e atanan personel atanmadan önce evli ise eşinin kamu kurumu onun atandığı yerde yoksa 1 yıl sonra tayin isteyebilir deniliyor!.. öyle midir?

Çok Yazılan Konular

Ckys bekleyenlerOrtaöğretim Tıbbi Sekreterlik Mezunlarına yapılan HaksızlıkTayin hakkım var mı2023 (Açıktan) Atama KurasıCkyse sonrası ayrilisizmir hemsireMutemet olan varmı?Tıbbi sekreter eczaneEş tayini çözüm seri gelin !Eşi Kitte Çalışıp Tayini Reddedilmesi

Sözlük

güne bir tespit bırak 4 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 4 evcil hayvan oteli 1 sevimli olmaya çalışmak 2 faseta 1 tek taraflı çaba 2 mısır mavisi 1 En sevdiğiniz hayvan 5 hayattan soğumak 1 Nocturne Borodin 1

Son Haberler

Uşak'ta ekmek 7,5 TL olduİmamoğlu'ndan 'değişim' açıklaması: Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler varTikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltıİstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli olduKılıçdaroğlu: Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir