Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 15:14
Eş durumu kadrolu tayin

Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Ben 1,5 yıllık sağlık bakanlığı personeliyim. Toplu olarak kadroya alındım. Ücretsiz izinde olduğum için geç dilekçe vereceğim. Eşim farklı bir bakanlıkta 4 yıllık memur kadrolu. Ben 2. Bölge C grubunda eşim de 3 bölge C grubunda görev yapıyor. Ben eş durumu tayini yaptığımda eşimin yanına geçebilir miyim. Benimle aynı durumda olup olumlu sonuçlanan var mı.

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