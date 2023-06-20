Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 15:17
Şırnak ev eşyası durumları çok iyi tayini çıkan arkadaşlara devredilecek

Oturma grubu, servis sehpası, 1 tane fiskos sehpa, 1 tane televizyon altlığı, altılı masa sandalye takımı, kitaplık, çift kişilik baza, tekkişilk baza aynalı şifonyer, iki tana yatak başı komidin, iki kapılı dolap, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, küçük iki kapılı buzdolabı, setüstü ıocak, halılar perdeler, mutfak eşyası herşey var ütü ve su arıtıcı


Kürşad060606
Aday Memur
20 Haziran 2023 15:28

Güncel

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