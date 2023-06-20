KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 15:22
SB odyolog alımı
51 kişi alınmadan önce 2022 kpss de sıralamam 245 di. Sizce tekrar sağlık ataması olur mu? Odyologlar ne öneriyor?

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