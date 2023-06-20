KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Haziran 2023 15:27
Arkadaşlar dhmi aim ve dhmi duz memurluk arasındaki maaş farkını bilen var mı?

Sadece yds puanı maaş farkı oluşturuyor galiba bilen var mı?

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