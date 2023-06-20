Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


20 Haziran 2023 15:58
Nas Tayini

Nas yazdık çıkmadı. Soruyoruz bakanligin takdiri deniyor. 7 sağlık memurunun olduğu kurumdan cikamiyorsak eğer bir daha tayinizmiz cikmaz artik. Çakılı kadro herkese hayirli olsun...

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