Mazeret Dilekçe Sonuçları

Mazeret Dilekçesi verdik sağlık nedeniyle 15 gün önce. Bunun bir süresi var mı ne zaman sonuçlanır acaba daha portala bile düşmemiş

Mazeret Dilekçesi verdik sağlık nedeniyle 15 gün önce. Bunun bir süresi var mı ne zaman sonuçlanır acaba daha portala bile düşmemiş