Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 16:06
İzinli işçi icapci olabilirmi
İzinli işçi kadrosunda bir personele icap nöbeti yazılabilir mi?

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