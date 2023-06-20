Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 16:18
Deprem bölgesine tayin talebi h.k.

Değerli meslektaşlarım ; Öncelikle Tekrardan geçmiş olsun Rabbim doğal ve beşeri tüm afetlerden bizleri korusun . Ailem ve eşimin ailesi depremzede . Deprem bölgesi ilan edilen 2 ilde ikamet ediyor Şubat ayından beri mazeret dolayısıyla deprem bölgesine tayin olmak istedim. Ailelerimizin durumunu mazeret göstererek . maddi manevi sıkıntı yaşıyoruz Ama 4 aydır hiçbir şekilde talebime onay/red gelmedi bilgilendirme yapılmadı bununla alakalı çalışma varmıdır acaba ?

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