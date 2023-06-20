Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 16:26
ZH affı sonrası 2 yıla 1 Kademe
Verilecek mi? Bununla ilgili olumlu bir şey göremedim. 2010 muafları alamıyormuş aynı şey 2023 için de geçerli olacak mı?

Çok Yazılan Konular

Zorunlu hizmet affı geldiYeni asgari ücret miktarı 11 bin 402 lira.Motorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !proje okullarina atamalar nasil olacak?Sandik gorevizorunlu hizmet affı ve puan ilişkisiAynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.Ek dersler bayram öncesiMEBBİS'te Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü KaldırıldıZorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlar

Sözlük

hayattan soğumak 1 mısır mavisi 1 Bi molada yaşanan kaos 3 naci görür 3 tetanoz 2 faseta 1 muson asyası 1 Bugün olanlar 3 sevimli olmaya çalışmak 2 Love bombing 1

Son Haberler

TİM Başkanı Gültepe: Ülkemizin tarıma da ihtiyacı varİBB çalışanı Şafak Duran'ın 'Örgüt üyeliği' davasında kararEskişehir ve Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandıBakan Işıkhan: Asgari ücret 86 kalemi ilgilendiriyorFETÖ'nün hücre evine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir