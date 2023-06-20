ZH affı sonrası 2 yıla 1 Kademe

Verilecek mi? Bununla ilgili olumlu bir şey göremedim. 2010 muafları alamıyormuş aynı şey 2023 için de geçerli olacak mı?

Verilecek mi? Bununla ilgili olumlu bir şey göremedim. 2010 muafları alamıyormuş aynı şey 2023 için de geçerli olacak mı?