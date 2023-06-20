Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 16:27
Birim Değişikliği

Herkese merhaba Devlet hastanesine Tıbbi Sekreter olarak atandım. Hastane beni ilçedeki ek hizmet binasına görevlendirdi. Fakat burada çalışmak istemediğimi müdür yardımcısına belirttim dilekçe verecektim bayramdan sonra ver dedi. Şimdi de 6 ay bi çalış diyor bayramdan sonra ben dilekçe vereceğim isteğim dışında beni hala orada çalışmaya zorlayabilirler mi bilenler cevaplarsa memnun olurum çok teşekkür ederim

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