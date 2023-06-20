Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 16:27
Doktor raporu
Abiler omuzdan ameliyat olucam 45 rapor verecek sonra birdaha verecek. Bu raporlarda maaştan kesme vs oluyormu nasıl oluyor isleyis

Sultanikincivites
Aday Memur
20 Haziran 2023 17:34
Maaştan kesilme yok diye biliyorum. Geçmiş olsun
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