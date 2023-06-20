Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 16:47
Tayin

112 Acil Çağrı Merkezinde "Çağrı Karşılama Personeli" olarak görev yapıyorum. 3 yıldır görev yapıyorum. Eş durumu tayinle, eşimin çalıştığı ilçede kaymakamlığa geçiş hakkım var mı. Yoksa unvandan dolayı 112'ye mi başvurmak zorundayım.

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