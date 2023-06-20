Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 17:06
Proje okulu yönetiligi

Merhaba ben önümüzdeki yıl proje olması için onay gelen bir okulda müdürlük yapıyorum bu yıl da çalıştığım takdirde 8 yılım dolmuş oluyor ancak bazı yerlerde 12 ye uzatilacagi ya da +8 verileceği söyleniyor ne derece doğru acaba??

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