KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Haziran 2023 17:15
Kpss 2024

Arkadaşlar merhaba çalışmadan kpss 2022 p3 ten 72 puan aldım. Şuan yoğunluk olarak Türkçe ve matematiği geliştirmeye devam ediyorum. Sizce 1 senede 96 puana ulaşmak mümkün mü?

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