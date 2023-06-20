Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 17:23
Hatay a Gelenler

Bu konuda sorulan soruya yazacaktım, hangi yorumdu kaybettim neyse. Hatay'a tayini olan abiler ablalar devreler arkadaşlar emniyet sizin için koyteynır kampı kuruyor. Hatay merkez için. Öncelik ailelere ve çocuk sayısına göre verilecek. Kalanlar bekarlara. Ama bekarlar 4 kişi kalacak. Giriyorsun küçük bir hol, karşıda duş tuvalet. Sağda küçük bir tezgah ve mutfak. Oraya da yatak ranza konulabilir. Girişin solunda bir oda, salon veya yatak odası olarak kullanılır. Kamp Ana cade üzerinde serinyola giderken. Güvenilir yer yıkılmış emniyetin yeri vardı. Tam adresi vermiyorum güvenlik nedeniyle. Konteyner bence çekirdek aileler için yeter. Küçük çocuklu ailelerede. AFAD veriyor konteynırları. Şu an Serinyol üniversite tarafında ev kalmadı. Burda kiralar uçuk değil diğer şehirler gibi. Deprem bölgesi olduğu halde. Defne tarafları var oralara da bakılabilir. Bir de çevre yolu tarafından apartmanlar tamir ediliyor ve tokilerinde eli yüzü düzeltiliyor.

Bu arada konteyner a başvuru yeri yok. Tayin olduğunuz şubeye arayıp görüştüğün de söylüyorsunuz. Kalacak yerim yok diye onlar sizin adınıza başvuruyor. Kime nereye bende bilmiyorum. Hayırlı olsun.

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