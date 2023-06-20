Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 17:30
Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç fark

Üniversitede çalışan isci maçları dün yattı. 20.500 tl net maaş ve 56.000 maaş farkı yatmış. Ne memursene nede hükumete diyecek sözümüz kalmadı. İşçiler kurtarsın üniversiteleri

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