Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 17:49
Asgari ücret neden mi 500 dolar olmadı kesin bilgi :)

Çünkü en düşük memur maaşını geçecekti ve kamuoyunda '' asgari ücret memur maaşını geçti '' başlıklarıyla baskı oluşmasını önlemek için.

Adamlar memura iyi zam vermemek için asgari ücret 500 dolar olacak sözünü bile tutmaktan caydı , evet şaka gibi demi , beklentiniz büyük olmasın şimdiden söyleyeyim

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