Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 18:02
Eş durumu 2 sigorta

Eş durumu-şahıs şirketi

Merhaba. Eşimin iş yeri merkezi Ankara fakat yazılımcı olarak evden, farklı bir ilden çalışıyor. Aynı zamanda ikamet ilinde(yani uzaktan çalıştığı ilde) yine yazılım sektöründe şahıs şirketi kurmayı düşünüyor. Bu durumda eş durumu yapmak istediğimde şahıs şirketinin olduğu ili tercih edersem kabul edilir mi? Şimdiden teşekkürler.

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