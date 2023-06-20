Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 18:05
20 yıl üstü yeni uzman olanlar,başögretmenliğe 10 yıl beklemesin

20 yıl üstü yeni uzman olanlar, 10 yıl beklemeden başöğretmenliğe başvurmali.10 sene bekleme olursa o zamana kadar emekli olurlar


araftaki vatandaş
Şef
20 Haziran 2023 18:12
Bence de.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zorunlu hizmet affı geldiYeni asgari ücret miktarı 11 bin 402 lira.Motorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !Ek dersler bayram öncesiSandik gorevizorunlu hizmet affı ve puan ilişkisiAynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.proje okullarina atamalar nasil olacak?MEBBİS'te Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü KaldırıldıZorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlar

Sözlük

hissedilen 3 alüminyum fosfat 1 En sevdiğiniz hayvan 4 naci görür 3 Bi molada yaşanan kaos 3 oradan bakınca 1 ptt kargo 1 tetanoz 2 tıksırmak 2 Togg araç hakkındaki dusunceleriniz nelerdir 1

Son Haberler

Yargıtay Başkanı Akarca, Cezayir Cumhuriyeti Yüksek Yargı Okulu Müdürü Djadi Heyetini kabul ettiAK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zengin, görevi Usta'dan devraldıTBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmediHakkari'de 15 günlük yasaklama kararıBüyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir