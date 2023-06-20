Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 18:31
2023/5 atamasi
Bu ckys muhabbetinin bi süresi varmi yoksa ucu açık mı? Bilgisi olan yazabilir mi? Herkes 1 ay oldu başladı çalışıyor biz hala ckys bekliyoruz bu nasıl Bi sistem

Shamrainradagas
20 Haziran 2023 18:52

Benimde yeni geldi dostum okuduğum kadarıyla 60 iş gününü geçemez yani yakında sizede çıkacaktır

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