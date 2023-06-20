2023/5 atamasi

Bu ckys muhabbetinin bi süresi varmi yoksa ucu açık mı? Bilgisi olan yazabilir mi? Herkes 1 ay oldu başladı çalışıyor biz hala ckys bekliyoruz bu nasıl Bi sistem

Bu ckys muhabbetinin bi süresi varmi yoksa ucu açık mı? Bilgisi olan yazabilir mi? Herkes 1 ay oldu başladı çalışıyor biz hala ckys bekliyoruz bu nasıl Bi sistem