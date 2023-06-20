Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 18:36
Temmuz memur zammı ile ilgili
Temmuz yaklaştı bizle ilgili duyum varmı arkadaslar

feridunemeksiz
Şef
20 Haziran 2023 18:40
22.000 alacağınıza dair duyum var doğruluğu tartışılır

Tfn1412
Aday Memur
20 Haziran 2023 18:42
Evet öyle duyumlar ama 14 bin 15 bin maaş alan memur arkadaşlar neolcak
feridunemeksiz, 46 dk. önce
22.000 alacağınıza dair duyum var doğruluğu tartışılır

west19
Şef
20 Haziran 2023 18:51
Yüzde 25 artı 7250
Toplam 3 mesaj

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