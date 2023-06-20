Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 18:43
Samsun istihdam
Samsun'un neresine atandınız

Gökhanbaba50
Aday Memur
20 Haziran 2023 18:55

Terme ilçesi oldu benim.. Bilgisi olan varsa ilçe hakkında bilgiler almak isterim


garibanadamm
Aday Memur
20 Haziran 2023 19:04
Orduya daha yakın devrem orta halli bir ilçe müdürlük merkeze 1 saatlik uzaklıkta
Gökhanbaba50, 31 dk. önce

Terme ilçesi oldu benim.. Bilgisi olan varsa ilçe hakkında bilgiler almak isterim

Toplam 2 mesaj

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