Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 18:54
Öğretmenler en düşük memurla esitlenecek diye haberler var

Uzman ve baş öğretmen hariç diğerlerinin maaşı en düşük memurla esitlenecek diyolar ..olabilir mi öyle bir şey


Rafaello
Aday Memur
20 Haziran 2023 19:01
Olmaz. Herkesin maaşına göre düzenleme yapılır

merve00000
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 19:20

en düşük memurla zaten arada çok fark yok ben yhs memuruyum en düşük ben alıyorum 10 bin nesine eşitleyecekler

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