Üni büro personeli

Üniversiteye büro personeli olarak atandım Üniversite de temizlik vs bize yaptırılmıyor değil mi onun için temizlik personeli bölümüne başvuruluyordu Üniversite de( myo ) ne iş yapıyor kısaca büro personeli bilginiz varsa söyler misiniz ?

Üniversiteye büro personeli olarak atandım Üniversite de temizlik vs bize yaptırılmıyor değil mi onun için temizlik personeli bölümüne başvuruluyordu Üniversite de( myo ) ne iş yapıyor kısaca büro personeli bilginiz varsa söyler misiniz ?