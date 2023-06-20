Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Haziran 2023 19:13
Üni büro personeli
Üniversiteye büro personeli olarak atandım Üniversite de temizlik vs bize yaptırılmıyor değil mi onun için temizlik personeli bölümüne başvuruluyordu Üniversite de( myo ) ne iş yapıyor kısaca büro personeli bilginiz varsa söyler misiniz ?

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