Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


20 Haziran 2023 19:19
Tayin

İç işlerine bağlı 112 Acil Çağrı Merkezinde "Çağrı Karşılama Personeli" olarak görev yapıyorum. 3 yıldır görev yapıyorum. Eş durumu tayinle, eşimin çalıştığı ilçede kaymakamlığa geçiş hakkım var mı. Yoksa unvandan dolayı 112'ye mi başvurmak zorundayım. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?

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