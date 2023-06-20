Son dakika

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 19:50
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En düşük öğretmen maaşı asgari ücret ile esitlendi... Pardon asgari ücret en düşük öğretmen maaşı ile esitlendi.. Tebrik ediyorum sendikaları aferin size ...

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