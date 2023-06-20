Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 20:00
Ekip Portal Kadro

Kadro dilekçemi vereli 1 ay oldu geçti, Bugün ekip portaldan özlük bilgileri kısmını kontrol ettiğimde çalışma şeklinde Kadro ve kurum sicil no kısmında ise numara yazıyor. Kadroya geçmiş mi oluyorum ??

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