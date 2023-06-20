Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 20:20
"memurlar %55 zama kızmasınlar, onlar yılda 2 defa zam alıyor"
eski bakanın şu sözlerini nasıl sineye çekiyorsunuz. aptal muamelesi görünen sinirim bozuluyor

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Sözlük

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