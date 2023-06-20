Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 21:05
Sağlık Mazereti hk
Benim kızım şubattan bu yana 2 defa ameliyat oldu, iki ayağındada doğuştan gelen rahatsızlığı var, ve ameliyat süreci devam ediyor, bana verilen sağlık kurulu raporunda, bu ameliyatlar yazıyor detaylı bi şekilde, tedavi ve takibinin devam ettiği, planlanan ameliyatlarının olduğu, tedavisinin 2 yıl kadar süreceği yazıyor. Bu raporla tayinimi ameliyatları yapan ile istedim, emniyet mazeretimi kabul edermi, sağlık mazereti kapsamına giriyormu bu durum.

Birsüveyda
Aday Memur
20 Haziran 2023 21:15

Öncelikle geçmiş olsun. Bizim kanser gibi bir hastalığımız olmasına rağmen kabul etmediler inşallah seninkini kabul ederler , şuan uğraşıyorum mazeret ataması için . İlk olarak kızının sağlık ve tedavi durumunu belirten tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden heyet raporu almaya bak. 1/2 ayı buluyor heyet raporu almak. Önceden 3 imzalı doktor raporu yetiyordu onu kaldırmışlar geçen hafta . Heyet raporu istiyorlar . Bizden raporlarımızı yenilememizi istediler eski raporları kabul etmiyorlar . Doktorunuza raporda özellikle belirtmesini isteyin ? tedavisinin bu ilde artık hangi bölümde ise o bölümde devam etmesi gerekmektedir . Kızınızın Takipli ve tedavisi devam etmekte olan bir hasta olduğunu , tedavisi yarım kalmasının hayati risk taşımaktadır , tedavisi devam ederken ve ameliyatlı şekilde seyahat etmesinin hastalığı açısından risk oluşturmakta olduğunu? yazdırın . İnşallah istediğiniz sonucu alırsınız.


Birsüveyda
Aday Memur
20 Haziran 2023 21:18

Son olarak bu durumunuz sağlık mazereti kapsamına giriyor ama personel dairenin takdiri ne olur bilemiyorum. Zira benim durumumda sağlık mazeretine giriyor ama her ne hikmetse mazeret atamasıyla tekrar uğraştırıyorlar .


crazyman.89
Aday Memur
20 Haziran 2023 21:52
Teşekkür ediyorum, sizede çok geçmiş olsun Allah şifa versin
Birsüveyda, 1 saat önce

Son olarak bu durumunuz sağlık mazereti kapsamına giriyor ama personel dairenin takdiri ne olur bilemiyorum. Zira benim durumumda sağlık mazeretine giriyor ama her ne hikmetse mazeret atamasıyla tekrar uğraştırıyorlar .


Birsüveyda
Aday Memur
20 Haziran 2023 22:17

Teşekkür ediyorum, yavrucuğunuza da tez zamanda acil şifalar diliyorum.

crazyman.89, 54 dk. önce
Teşekkür ediyorum, sizede çok geçmiş olsun Allah şifa versin
Toplam 4 mesaj

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