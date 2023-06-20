Sağlık Mazereti hk

Benim kızım şubattan bu yana 2 defa ameliyat oldu, iki ayağındada doğuştan gelen rahatsızlığı var, ve ameliyat süreci devam ediyor, bana verilen sağlık kurulu raporunda, bu ameliyatlar yazıyor detaylı bi şekilde, tedavi ve takibinin devam ettiği, planlanan ameliyatlarının olduğu, tedavisinin 2 yıl kadar süreceği yazıyor. Bu raporla tayinimi ameliyatları yapan ile istedim, emniyet mazeretimi kabul edermi, sağlık mazereti kapsamına giriyormu bu durum.

Benim kızım şubattan bu yana 2 defa ameliyat oldu, iki ayağındada doğuştan gelen rahatsızlığı var, ve ameliyat süreci devam ediyor, bana verilen sağlık kurulu raporunda, bu ameliyatlar yazıyor detaylı bi şekilde, tedavi ve takibinin devam ettiği, planlanan ameliyatlarının olduğu, tedavisinin 2 yıl kadar süreceği yazıyor. Bu raporla tayinimi ameliyatları yapan ile istedim, emniyet mazeretimi kabul edermi, sağlık mazereti kapsamına giriyormu bu durum.