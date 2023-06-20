Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 21:15
Tds Dil tazminatı

Bordroda gördüm. dil tazminatı diye bir bölüm var. 2023/5 tds olarak atandım. ydsye girip yüksek puan aldıgımda dil tazminatımı alabilirmiyim? Dil kullanma için amirin onayı gerekiyor mu bizim için?

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