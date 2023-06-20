Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 21:20
Üniforma ile sosyal medyada foto atmak yasak mı ?

Bir arkadaşa sosyal medyadan üniformalı foto koydu diye şikayet edileceğini yazmış biri doğru mu


JW Argo İzmir 3310
Şef
20 Haziran 2023 21:29
Bu konularla ilgili genelge yonerge yonetmelik tüzk kanun maddeleri acik net anlasilir bes 5 .

Asalet06
Memur
20 Haziran 2023 21:34

Ne onlar peki


Sadeceinsan65
Şef
20 Haziran 2023 21:53
:) :)) :)
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