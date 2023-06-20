Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 21:40
Genel atama sebebiyle 3 gruplu 12 36 nın olması

Arkadaşlar istanbul kadrosu dahil olmak üzere çoğu il çakma 12 36 ya geçti , eylülde tekrar normal 12 36 ya dönecek deniyor personel çok, tekrar dönerler mi duyumu tahmini olan var mı:(


m.kardes
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 21:43

Umut, fakirin ekmeği demişler... Beklemeye devam yani...


Sinan Kocaman
Aday Memur
20 Haziran 2023 21:52

Çok yorucu sistem cok

m.kardes, 1 saat önce

Umut, fakirin ekmeği demişler... Beklemeye devam yani...


m.kardes
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 22:11

Kesinlikle sana katılıyorum Reis...

Çakma 12 36 sistemini sevmiyo musun diyorlar. Bırak sevmeyi bildiğin nefret ediyorum.

Vücudun, bünyemin tüm ayarları alt üst oluyor...

Sinan Kocaman, 55 dk. önce

Çok yorucu sistem cok

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