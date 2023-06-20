Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


20 Haziran 2023 21:58
Devletimizin YHS personelini işçi maaşı karşısında ezdirmeyeceğini düşünüyorum

Asgari ücret bugün belli oldu. Devletimizin işci ile aynı işi yapan YHS personelini isci maasi karşısında ezdirmiyecegini düşünüyorum. Bütün kurumun yükünü benim gibi arkadaşlar çekiyor ve yoruluyor. Bana göre YHS personeli disinda diğer memur maaşlarının kademeli şekilde arttırılmasını düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse öğretmenler bizden sonra geliyor. Bizden önce çıkıyor. Ek dersleri var. Nöbet ücreti alıyorlar ama benim gibi YHS personeli bir ek ücret alamiyor. Bunun dışında çok çok yüksek maaş alan memurlar var bende 657ye tabiyim onlarda 657ye tabi bu maaş adeletsizliginin giderilmesini düşünüyorum.

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