Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 22:16
Hangisni seçeyim
Merhaba arkadaşlar bu iki kurumun sınavlarını kazandım Sizce Jandarma genel komutanlığı sivil memurluk mu , yoksa botaş elektronik teknisyenliğini mi seçmeliyim. Nedeniyle beraber açıklarsanız sevinirim.

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