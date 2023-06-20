Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Haziran 2023 22:17
Siirt komando
Siirt komando nasıl arkadaşlar bilgi verecek olan var mı

Umut0621
Genel Müdür
20 Haziran 2023 22:23
Suriyede galiba
Toplam 1 mesaj

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